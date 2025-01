2024 all'insegna del consolidamento per Suzuki Italia

Sono stati dodici mesi all'insegna della soddisfazione, quelli che Suzuki ha archiviato con per il 2024. Secondo i dati diffusi dall'UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri, Suzuki ha targato negli ultimi dodici mesi 37.684 auto, con un incremento dell'8,30% rispetto alle 34.797 auto vendute nel 2023.

Rapportato alle 1.558.704 immatricolazioni del mercato totale in Italia nello stesso periodo, il valore permette a Suzuki di raggiungere la quota di mercato del 2,42%, ovvero la seconda miglior quota di sempre per Suzuki in Italia, dopo il record del 2,70% stabilito nel 2021.

In questo 2024 di espansione, per la casa di Hamamatsu ha avuto un ruolo importante anche il singolo mese di dicembre, nel quale Suzuki ha immatricolato 2.756 auto, con incremento del 35,83% rispetto alle 2.029 auto targate nell'ultimo mese dello scorso anno.

A dicembre la quota di mercato di Suzuki è salita al 2,61%, complice un rallentamento generale del mercato, che nel mese ha accusato un saldo negativo del -4,9%, scendendo a 105.715 unità dalle 111.201 del 2023. Sul fronte dei risultati commerciali relativi ai vari modelli Suzuki, a brillare sono soprattutto Vitara, Swift e Ignis.

La prima si conferma punto di riferimento del segmento B-SUV, con 10.938 esemplari immatricolati copre il 28,92% delle vendite Suzuki in Italia. Vitara, grazie al suo rinnovamento con un importante restyling a maggio 2024, ha segnato negli ultimi 12 mesi un 16,30% più che nel 2023.

Per Swift è stato un anno importante per il ricambio generazionale con il lancio del nuovo modello lo scorso mese di maggio. La famiglia Swift ha totalizzato 10.321 immatricolazioni, cifra che colloca la vettura al decimo posto tra le auto di segmento B più vendute del 2024. Ignis, infine, ha venduto 9.757 unità.

S-Cross, chiamata a vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita e numerosa tra SUV compatti e crossover, ha raggiunto quota 6.286 immatricolazioni totali. Completano il quadro Swace e l'ammiraglia plug-in A-Cross, rispettivamente con 271 e 241 immatricolazioni. Nel bilancio finale del 2024 si inseriscono anche le 1.836 immatricolazioni di Jimny Pro, con la sua omologazione autocarro N1.

Per il 2025, Suzuki potrà stilare il bilancio del primo anno solare completo sul mercato di nuova Swift e sull'ingresso in scena di e-Vitara, il primo modello 100% elettrico di Suzuki, previsto per la tarda estate.



