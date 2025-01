Regno Unito supera Germania nella vendita delle auto elettriche

Il Regno Unito ha superato la Germania nella vendita di auto elettriche diventando il più importante mercato europeo. Il numero di veicoli immatricolati nel 2024 in Gran Bretagna è stato di 381.970, con un incremento del 21% sull'anno precedente, rispetto ai 380.609 tedeschi. I risultati nel Regno sono stati possibili coi rigidi target di vendita imposti dallo Stato nell'ambito del piano di transizione green per l'eliminazione graduale dei veicoli nuovi a benzina e diesel entro il 2030. Target fortemente criticati dalle case automobilistiche, a partire dalla Ford, che rischiano multe molto pesanti se non li rispettano: fino a 15 mila sterline per ogni veicolo. Ma possono anche evitare le sanzioni ricorrendo a un sistema di scambio di crediti. Invece le vendite di veicoli elettrici sono crollate in Germania, dove la fine degli incentivi all'acquisto ha fortemente ridotto la domanda. Anche le vendite in mercati come Svezia, Francia e Irlanda sono state inferiori alle aspettative dopo i tagli agli incentivi e la mancanza di modelli a prezzi accessibili.

Germania, nel 2024 cala il numero di auto elettriche

Calano gli acquisti di auto elettriche in Germania: rispetto al 2023 il crollo è del 27,4%. È quanto emerge dai dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dall'Ufficio federale tedesco per i trasporti. Sono state appena 380.609 le auto elettriche immatricolate, mentre cresce il numero di auto a benzina (991.948), in leggero calo quello dei veicoli a diesel (483.261). In crescita anche i motori ibridi (191.905). Ovviamente, sale anche la media di emissioni di CO2 per le nuove immatricolazioni, con il 4,2% in più rispetto al 2023. Tra le ragioni di questa situazione c'è la fine degli incentivi per gli acquisti, interrotti alla fine del 2023 dopo che il Tribunale costituzionale federale aveva dichiarato incostituzionale la legge di bilancio e obbligato il governo a una nuova stretta sui conti. Si tratta di dati destinati ad alimentare la discussione politica in campagna elettorale: sono già diverse le forze politiche che chiedono nuovi incentivi, diretti o indiretti, per l'acquisto di auto elettriche. La coalizione semaforo aveva indicato l'obiettivo di 15 milioni di auto elettriche per il 2030, ma lo scorso anno erano appena 1,4 milioni e il dato del 2024 oggi pubblicato non va certo nella direzione auspicata.

