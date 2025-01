I primi dieci anni di Ds Automobiles nel 2024, 1,9% del mercato

Nel 2024, Ds Automobiles, sempre più orientata all'elettrificazione, ha festeggiato i suoi primi dieci anni in Italia con la serie speciale Édit10n Limitée, simbolo di eleganza e innovazione. Allo stesso modo, il debutto nazionale della Collection Antoine de Saint-Exupéry ha conquistato con il suo design e materiali di pregio. Il 2024 ha segnato anche l'introduzione nel mercato italiano delle versioni Hybrid, con la tecnologia ibrida autoricaricabile, e il sistema Geofencing nel Ds Iris System, che già integra ChatGpt, ridefinendo il concetto di mobilità premium. Ds Automobiles si conferma tra i primi dieci marchi premium, raggiungendo una quota di mercato del 1,9%. Il modello di punta del brand, Ds 7, continua a guidare il successo con circa 3.500 unità vendute nell'anno solare, consolidando la sua posizione nel segmento C-suv del mercato premium con una quota dell'8,5%, in crescita rispetto all'8,1% registrato nel 2023. Nel 2024, Ds Automobiles ha accelerato la transizione verso l'elettrico con l'arrivo di un nuovo modello che assicura oltre 700 chilometri di autonomia.

Il 2025 porterà il lancio, tra i vari modelli, della Ds 8, che sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e presentata in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles 2025.

Ispirata alla concept car Ds Aero Sport Lounge, Ds 8 punta a offrire qualità, autonomia migliorata e comfort.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA