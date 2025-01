Citroën è cresciuta in Italia nel 2024, ha il 3,9% del mercato

I dati di fine anno, elaborati da Dataforce, confermano la tendenza positiva di Citroën sul mercato italiano, che chiude il 2024 a una quota di mercato del 3,9%, in crescita rispetto allo scorso anno. Si conferma così l'importanza del mercato italiano per il brand, secondo per volumi dopo quello francese e quello che cresce di più in Europa.

Aumenta anche la quota relativa alle autovetture vendute a privati e sullo stesso canale i volumi crescono del 24,6% rispetto al 2023. Relativamente al solo mese di dicembre, Citroën ha raggiunto una quota del 3,8%, in aumento rispetto a dicembre 2023, e crescono anche i volumi.

Continua il successo della Nuova C3: anche a dicembre si è confermata la terza vettura più venduta in Italia, ed è tra le sette finaliste che si contenderanno il titolo europeo di "Auto dell'Anno 2025". Grazie anche ai risultati di Ó-C3 cresce anche la quota di mercato relativa ai modelli 100% elettrici: 3,8% (+1,5% rispetto al 2023).

Record di volumi per Citroën C4, in crescita del 36,6% rispetto al 2023.

Citroën Ami - 100% elettrica si conferma la regina tra le minicar, la più venduta del 2024.



