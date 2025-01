Arena Italia al CES: da start-up femminili a guida autonoma

La presenza di 46 startup innovative, guidata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e numerosi altri esempi del saper fare del nostro sistema Paese - tra cui quelli di importanti ecosistemi internazionali dell'innovazione, di pmi e di grandi aziende - si racconteranno dal prossimo 7 gennaio al Consumer Elettronics Show di Las Vegas il più importante palcoscenico mondiale per il settore.

L'agenda prevede un denso programma di eventi che animerà il padiglione italiano al CES di Las Vegas, il cui cuore pulsante del padiglione è un'arena riservata che è stata progettata per ospitare panel tematici e dibattiti con i principali attori del settore italiano dell'innovazione e partner internazionali.

Durante i quattro giorni della manifestazione, le start-up avranno inoltre l'opportunità di presentarsi ai visitatori nell'ambito dell'Eureka Park attraverso sessioni di pitching pensate per massimizzare il loro impatto e favorire connessioni strategiche.

La presenza italiano al CES prevede ampio spazio anche all'imprenditoria femminile. Previsto un panel con Alfredo Coppola, fondatore di Prospera Women, realtà della Silicon Valley che riunisce programmi per supportare start-up a guida femminile in tutto il mondo, ed anche Grace Park Ceo di NuLeep, e Luisa Marotta, Silicon Valley Outpost Manager di Terna.

L'evento vedrà coinvolte anche le 14 startup 'women-led' del padiglione italiano - numero in netta crescita rispetto alle passate edizioni. Proprio assieme a Prospera Women ha lavorato nel corso dello scorso anno l'Ufficio ICE di Los Angeles, che organizza la missione italiana al CES, dedicando al supporto dell'imprenditoria femminile la coorte californiana 2024 del Global Startup Program.

Il 7 gennaio le attività nel padiglione avranno inizio con il taglio del nastro, a cui parteciperà Kinsey Fabrizio, la presidente della Consumer Technology Association (CTA),che organizza il CES. La manager presenzierà assieme alla Console generale d'Italia a Los Angeles Raffaella Valentini, e al Trade Commissioner dell'Ufficio ICE di Los Angeles Giosafat Riganò.

Previsto il primo giorno del CES uno sguardo sulla mobilità del futuro. A illustrare Lo scenario sarà Sergio Savaresi, docente del Politecnico di Milano, racconterà i progressi e gli scenari futuri del progetto AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) dell'Ateneo, assieme a Marco Verna, Trade commissioner dell'Ufficio ICE di Chicago e a rappresentanti di ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e AICA (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature).

I tre enti sono presenti al CES con uno spazio, nell'area del Convention Center di Las Vegas dedicata all'automotive, in cui è esposta la Maserati MC20 Cielo equipaggiata dal team di ricercatori del Politecnico con i più avanzati sistemi per la guida autonoma.



