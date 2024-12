Mercato Usa, scende timore per la nuova situazione politica

Torna un po' di ottimismo per il mercato dell'auto negli Stati Uniti, dopo che una indagine presso i dealer ha mostrato che il sentiment dei professionisti nei confronti della nuova amministrazione Trump è aumentato notevolmente dopo le elezioni.

Secondo gli analisti di Cox Automotive i concessionari che citano il 'clima politico' come una minaccia per gli affari sono ora il 35% contro il 44% del terzo trimestre, prima cioè delle elezioni.

Per il 2025 la previsione secondo lo scenario che Cox Automotive considera più probabile - riportata da Wardsauto - è di un mercato di veloci leggeri a 16,3 milioni di unità. Un valore che è leggermente superiore a 16,2 milioni indicati a S&P Global Mobility.

A fine 2024 negli Stati Uniti le immatricolazioni, secondo gli analisti, dovrebbero chiudersi a 16 milioni, un valore che confermerebbe in ogni caso un trend positivo se confrontato con il 2023 (15,6 ) e il 2022 ( 13,9 ).

La crescita in Usa per il prossimo anno è in linea con l'1,7% che, secondo S&P Global Mobility, porterà nel mondo a 89,6 milioni di unità.

