Omoda & Jaecoo apre Centro Ricambi Middle East

Un nuovo polo logistico per Omoda & Jaecoo che punta al Medio Oriente. Il Centro di Distribuzione Ricambi Middle East del marchio è stato ufficialmente inaugurato nella Jebel Ali Free Zone di Dubai ed è il primo centro di stoccaggio regionale integrato della marca e il più grande centro di distribuzione di ricambi di un marchio cinese in Medio Oriente.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato le autorità, tra cui Zhang Guibing, presidente di Chery International, e Peng Gang, vicepresidente di JD Logistics Middle East and North Africa. Il Centro di Distribuzione è pensato per migliorare l'efficienza e la copertura della fornitura di ricambi.

Il centro di distribuzione dei ricambi per il Medio Oriente si estende su una superficie di 12.000 metri quadrati e si trova in una posizione strategica, a soli 15 minuti di auto dal porto di Jebel Ali e dall'aeroporto internazionale di Al Maktoum.

Il centro dispone di un'ampio assortimento di ricambi con oltre 20.000 referenze e garantisce un tasso di evasione complessivo del 95% e del 100% sulle componenti principali.

Per gestire in modo efficiente il magazzino, Omoda & Jaecoo ha adottato un sistema di gestione logistica wireless Warehouse Management System. Questo sistema fornisce una visibilità in tempo reale dei livelli di inventario, delle posizioni delle singole referenze e dei movimenti, contribuendo a ottimizzare lo stock.

A differenza degli altri marchi cinesi nella regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo che si affidano interamente all'approvvigionamento e alla spedizione dei ricambi dalla Cina, il ciclo di spedizione è stato ridotto da 60 a 9 giorni, migliorando l'efficienza della spedizione dell'85%.



