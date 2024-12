Tronchetti Provera, crisi dell'auto c'è per scelte ideologiche

La crisi dell'automotive? "In Europa sono state fatte scelte estreme in modo ideologico e non realistico". E' quanto afferma, in un'intervista al Sole 24 Ore, Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli che chiede di mettere in campo "maggiori investimenti nella tecnologia e sostegno al produttore e al consumatore".

"Il percorso verso il 2035 è stato delineato senza analisi degli impatti ambientali - spiega - Oggi nessuno può dimostrare che l'estrazione del litio o del cobalto, così come riciclare batterie o costruire vetture che nell'elettrico hanno un peso superiore del 20%, costituisca dal punto di vista ambientale un passo avanti rispetto all'evoluzione di motori a combustione interna, diventati sempre più efficienti".

In questa fase, sottolinea, bisogna quindi "sedersi al tavolo e aiutare l'industria a gestire la transizione. L'Europa ha le competenze tecnologiche e la manodopera specializzata necessaria per sostenerla rilanciando l'industria".



