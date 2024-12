Stellantis completa piano di acquisto di azioni per i dipendenti

Stellantis ha completato la seconda tranche del piano di acquisto di azioni Shares to Win per oltre 230.000 dipendenti di 18 Paesi del mondo. Il programma consente ai dipendenti di diventare azionisti di Stellantis a condizioni agevolate. La seconda tranche del piano ha prodotto un investimento totale di 94,5 milioni di euro, di cui 65,2 milioni provenienti da investimenti individuali e 29,3 milioni corrisposti dall'azienda, che rappresentano circa 9,7 milioni di azioni aggiuntive detenute dai dipendenti.

"Il successo di questa seconda parte di Shares to Win dimostra la fiducia dei nostri dipendenti nel futuro sostenibile dell'azienda", commenta Xavier Chéreau, responsabile Risorse Umane di Stellantis. "Estendendo l'accesso al piano a quasi tutti i nostri dipendenti abbiamo rafforzato la nostra volontà di condividere la creazione di valore con loro, promuovendo la coesione e il senso di appartenenza aziendale".

A livello globale, circa il 15% dei dipendenti aventi diritto ha sottoscritto Shares to Win 2024, con un investimento individuale di circa 1.960 euro. I dipendenti hanno beneficiato di condizioni agevolate, con uno sconto del 20% sul prezzo dell'azione e un contributo di compensazione pari al 100% dell'importo personale investito fino a 1.000 euro, equivalenti a 102 azioni offerte da Stellantis.



