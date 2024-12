Stellantis leader di vendite nel 2024 in Sud America

Stellantis ha chiuso il mese di novembre al primo posto nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America.

In totale, l'azienda ha venduto nella regione 83,7 mila veicoli nel penultimo mese dell'anno, che rappresenta una quota di mercato del 22,4%. Tra gennaio e novembre, Stellantis ha registrato 838 mila unità vendute, con un incremento di 33.006 veicoli rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel territorio brasiliano, il gruppo ha registrato più di 665 mila vendite nei primi undici mesi del 2024, il che rappresenta un aumento di 43 mila immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una quota di mercato del 29,6%. Solo a novembre sono stati venduti 67,8 mila veicoli. Fiat è stata da inizio dell'anno la leader assoluta in Brasile, registrando oltre 471 mila auto vendute, con quasi 109 mila unità in più rispetto all'azienda classificatasi al secondo posto. Il marchio italiano conta inoltre tre veicoli tra i dieci più venduti nel mercato brasiliano nel corso del 2024, con Strada in testa alla classifica (128.454 unità vendute), Argo al quinto (84.087) e Mobi all'ottavo (61.838).



