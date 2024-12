Toyota investe 1 mld dollari per nuovo impianto in Kentucky

Toyota investirà 922 milioni di dollari nel complesso industriale di Georgetown, nello stato americano del Kentucky, per realizzare un nuovo impianto di verniciatura a sostegno del più grande stabilimento già esistente di produzione della casa nipponica, che ha circa 10.000 dipendenti. Lo scorso febbraio Toyota aveva dichiarato che avrebbe investito 1,3 miliardi di dollari nel sito del Kentucky, in parte per costruire un nuovo Suv elettrico per il mercato statunitense, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno per la stabilità dei posti di lavoro a lungo termine. Il nuovo impianto di verniciatura, la cui apertura è prevista per il 2027, aggiungerà 1 milione di metri quadrati di capacità, riducendo le emissioni di carbonio del 30% e il consumo di acqua di 1,5 milioni di galloni all'anno, ha specificato Toyota.

Inoltre, consentirà all'azienda di offrire una maggiore varietà di opzioni di colore per i suoi veicoli. "L'impegno di Toyota per le tecnologie di verniciatura avanzate va oltre l'estetica", ha dichiarato Kerry Creech, presidente di Toyota Kentucky.

"Comprende l'efficienza, la sostenibilità e la qualità, e guida l'industria nella produzione responsabile dal punto di vista ambientale". Il progetto, inoltre, aumenterà la flessibilità per la produzione di veicoli futuri e favorirà lo scopo di Toyota di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2050, ha dichiarato il costruttore auto. L'investimento di Toyota nel Kentucky ha superato gli 11 miliardi di dollari da quando, nel 1986, è stato inaugurato il sito centrale di Georgetown, a circa 26 chilometri a nord dalla città di Lexington.



