Brembo con Michelin per freni e pneumatici intelligenti

Brembo e Michelin mettono insieme i freni e i pneumatici intelligenti per rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire ai conducenti più "alti standard di sicurezza e comfort". I due gruppi hanno siglato un accordo che dimostra il "potere della collaborazione e dell'innovazione nell'industria automobilistica", spiega Daniele Schillaci, ceo di Brembo.



La partnership, siglata a distanza di alcuni mesi dalla decisione di Brembo di uscire dal capitale di Pirelli, è finalizzata ad unire le competenze dei due gruppi. Da un lato i sistemi frenanti di Brembo sempre all'avanguardia grazie anche all'applicazione dell'intelligenza artificiale, e dall'altra i pneumatici di Michelin e lo sviluppo di algoritmi. Si avrà così uno scambio continuo di dati in tempo reale tra il software delle soluzioni connesse di Michelin, che fornisce dati di aderenza dei pneumatici, e il sistema frenante innovativo Sensify di Brembo. I dati sui pneumatici consentiranno agli ingegneri di perfezionare il sistema frenante con eccezionale precisione, migliorando ulteriormente le caratteristiche di Sensify. La passione condivisa per l'innovazione e l'eccellenza "ci consente di fare un nuovo passo avanti nel migliorare la sicurezza dei consumatori", spiega Serge Lafon, presidente della business line primo equipaggiamento automotive di Michelin.



I test iniziali, eseguiti virtualmente e sul campo, sono "molto promettenti", spiegano Brembo e Michelin. Nella prima fase, i modelli di pneumatici e gli algoritmi di Michelin sono stati integrati con i modelli di frenata intelligenti di Brembo e le simulazioni dei veicoli in un ambiente completamente virtuale. Nella seconda fase, sono stati condotti test fisici sulle piste del centro di ricerca Michelin, dove i risultati delle simulazioni sono stati confermati. I test hanno dimostrato riduzioni delle distanze di frenata fino a quattro metri in situazioni di emergenza, con gli stessi pneumatici e in varie condizioni.



Dai test è emerso un risultato "impressionante, considerando che quattro metri è una distanza vicina alla lunghezza media di un'auto", evidenziano le due società. Il sistema frenante ha anche mostrato tempi di risposta più rapidi, minima perdita di trazione, migliore stabilità laterale e assenza di bloccaggio delle ruote.

In Brembo, "crediamo nel potere - prosegue Schillaci - della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Sensify rappresenta il nuovo standard nella frenata, che mirerà a una visione di zero incidenti". Michelin e Brembo insieme stanno "costruendo una soluzione unica per i veicoli del futuro, sviluppati oggi dai produttori di automobili", conclude Lafon.

