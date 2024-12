Autopromotec: autolavaggi italiani innovativi e sostenibili

Nell'incontro di Autopromotec, a Roma, sono stati protagonisti anche gli autolavaggi italiani che hanno sistemi di depurazione per il riciclo dell'acqua capaci di arrivare fino a 25 milioni di metri cubi totali.

"Questo settore - spiega Marco Costamagna, Presidente di Federlavaggi - investe in sostenibilità e sicurezza, con standard certificati dalle norme UNI EN". Si tratta di una combinazione di tradizione e innovazione che consolida il ruolo degli autolavaggi italiani come un simbolo di qualità, competitività e rispetto ambientale nel panorama internazionale.

"Federlavaggi, - continua Costamagna - rappresenta le eccellenze industriali del comparto autolavaggi, valorizzando il Made in Italy attraverso innovazione, sostenibilità e tecnologie brevettate. Forte di oltre 150 brevetti che proteggono soluzioni all'avanguardia, dalle spazzole ai sistemi di riciclo dell'acqua, il settore italiano si distingue a livello globale, con un 50% del fatturato orientato all'export e una presenza crescente in Europa, Medio Oriente, Africa e Far East".

Il giro d'affari complessivo ammonta a 2,5 miliardi di euro l'anno e impiega una forza lavoro diretta di circa 1.000 persone, a cui si aggiungono i rivenditori, i gestori e gli operatori degli oltre 14.000 impianti attivi in Italia. Al termine del suo intervento, Costamagna ha affermato che l'Italia è leader europeo per densità di impianti, visto che se ne contano uno ogni 3.000 automobilisti; e c'è stato spazio anche per una curiosità: in media vengono compiuti 6 cicli di lavaggio l'anno per automobilista, con punte di 18 per quanto riguarda i veicoli nuovi.

