Renault Espace prodotto a Palencia, impianto hi-tech in Spagna

Nuovo Renault Espace è assemblato nello stabilimento di Palencia, in Spagna. Per circa un anno e mezzo, lo stabilimento ha subito profonde trasformazioni per dotarsi di impianti più innovativi e controlli di qualità più rigorosi, per soddisfare parametri ambientali sempre più stringenti.

Si sono aggiunti altri 400 robot all'avanguardia ai 900 già esistenti. Il sito dispone di tutte le attrezzature necessarie per la produzione sulla piattaforma CMF-CD, per la verniciatura satinata (la tinta Grigio Scisto satinato è specifica dell'allestimento Esprit Alpine) e per i controlli di qualità dedicati ai veicoli iperconnessi. Lo stabilimento Renault di Palencia è un punto di riferimento dell'Industria 4.0. Abbina tecniche di produzione e gestione avanzate con tecnologie smart come la robotica, l'intelligenza artificiale e l'Internet of Things. Costruito nel 1978, l'impianto costituisce la più recente fabbrica del Gruppo Renault fondata in Spagna. Grazie a tecnologie all'avanguardia, personale altamente qualificato e processi molto esigenti, lo stabilimento garantisce una produzione di altissimo livello qualitativo e particolarmente rispettosa dell'ambiente. Esportando tra l'85% e il 90% dei suoi prodotti in oltre cinquanta Paesi, Palencia sostiene la strategia di crescita internazionale del Gruppo Renault.

Complessivamente l'impianto produttivo, nel corso di circa mezzo secolo di storia, ha costruito 13 modelli, sfornando dalle linee produttive 7,7 milioni di veicoli di cui 5 appartenenti alla gamma Megane (dalla I alla IV generazione). Con un totale di una forza lavoro di ben 1.1822 impiegati, di cui il 21% costituita da donne, Palencia rappresenta un unicum produttivo in termini di innovazione e avanguardia.



