Novembre da + 5% per vendite di Volvo Cars

E' stato un mese di novembre che ha fatto segnare una crescita del 5% nelle vendite complessive, quello di Volvo Cars. La casa automobilistica ha infatti registrato vendite complessive pari a 66.977 autovetture nel mese di novembre, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'aumento delle vendite è stato trainato principalmente dall'Europa e dagli Stati Uniti, mentre le vendite in Cina sono diminuite. Le vendite di modelli elettrificati, completamente elettrici e ibridi plug-in, sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo del 2023, costituendo il 48% di tutte le auto vendute a novembre.

La quota di auto a trazione totalmente elettrica ha rappresentato il 21% di tutte le vendite del mese.

Complessivamente, nel periodo compreso tra gennaio e novembre sono state consegnate 689.585 auto a livello globale, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

In Europa le vendite hanno raggiunto le 31.611 unità nel mese di novembre, segnando un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I modelli elettrificati di Volvo Cars hanno registrato un incremento delle consegne del 39% rispetto a novembre 2023 e costituiscono il 65% di tutte le auto vendute sul mercato europeo.

Negli Stati Uniti sono state vendute 12.259 vetture nel corso del mese, con un incremento del 5%. In Cina, le vendite di Volvo Cars si sono attestate a 13.923 automobili, con un calo dell'8% rispetto a novembre 2023. Le vendite di modelli elettrificati hanno raggiunto le 1.847 unità, registrando un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A novembre, la Volvo XC60 risulta essere il modello più venduto con 21.586 unità (2023: 22.317), seguita dalla XC40/EX40, con vendite totali di 14.613 auto (2023: 16.672) e dalla XC90 con 10.533 (2023: 9.860).



