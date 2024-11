Fiom, Stellantis non rinnova commessa a Trasnova

"Nella giornata dello scioperog enerale proclamato da Cgil e Uil, con un tempismo che conferma quanto Stellantis consideri le lavoratrici e i lavoratori italiani, la multinazionale italo-francese ha comunicato alla Trasnova che il prossimo 31 dicembre non sarà rinnovata la commessa per la movimentazione auto negli stabilimenti di Mirafiori, Cassino, Pomigliano e Melfi. Questo, per quanto riguarda i lavoratori impiegati presso lo stabilimento GB Vico, si traduce in 90 licenziamenti, che rafforzano il nostro convincimento che Tavares ed Elkann hanno deciso di smantellare in Italia la presenza dell'industria automobilistica". E' quanto affermano Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli.

"Nelle prossime ore, oltre alle iniziative di protesta e di lotta - precisano i dirigenti della Fiom - chiederemo alle istituzioni ed ai parlamentari eletti in Campania azioni concrete per tutelare l'occupazione e per spingere affinché Stellantis revochi la sua scelta scellerata, che sul nostro territorio impoverisce il tessuto industriale e produce arretratezza economica e sociale".



