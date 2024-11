Toyota ha prodotto 5 milioni di auto in Francia

Toyota Motor Europe ha tagliato il traguardo dei 5 milioni di veicoli prodotti nello stabilimento di Valenciennes, situato nel nord della Francia e, per l'occasione, la Yaris Cross con cui è stata raggiunta la cifra in questione è stato decorato con i colori della bandiera francese. Il momento, altamente significativo per il brand, è stato celebrato con 200 ospiti, tra cui il Ministro Delegato per l'Industria, Marc Ferracci.

"Questo traguardo rappresenta una vera impresa - ha sottolineato Rodolphe Delaunay, presidente e ceo Toyota Motor Manufacturing France - con un volume di produzione impressionante raggiunto in meno di 24 anni. È il frutto del duro lavoro e della passione dei nostri team, ma anche di tutti i nostri partner, fornitori e stakeholder, comprese le autorità locali e nazionali".

Nello specifico, in questo impianto, la produzione è partita nel mese di gennaio 2001 con la Yaris che veniva costruita, inizialmente, in 150.000 unità all'anno. In seguito, la vettura di segmento B di Toyota è stata, per sette anni su dieci, il singolo modello maggiormente prodotto in Francia. Grande successo anche per la Yaris Cross che, dal lancio avvenuto nel 2021, è diventata il singolo modello più prodotto in Francia nel 2022 e nel 2023, anno in cui a Valenciennes sono state costruite 273.788 vetture tra Yaris e Yaris Cross. Questo, attualmente, è il B-SUV più venduto in Europa, nonché il modello più venduto di Toyota, con 173.209 unità vendute nei primi 10 mesi del 2024.





