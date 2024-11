Bosch Engineering, l'attività in Italia compie 10 anni

Celebra i dieci anni di presenza in Italia Bosch Engineering, la consociata del Gruppo Bosch che sviluppa soluzioni flessibili e servizi personalizzati per ogni tipo di cliente, nell'ottica di una mobilità sempre più autonoma, connessa ed elettrificata.

"La forza propulsiva di tutti i progetti di Bosch Engineering - ha dichiarato Gianfranco Fenocchio, general manager Bosch Engineering Italy - sono da sempre i nostri clienti. Grazie a loro superiamo i nostri limiti e sviluppiamo soluzioni innovative, creando insieme qualcosa di straordinario".

Attiva in Italia dal 2014, Bosch Engineering può contare su un team dislocato tra Torino e Modena dedicato al project management, alla functional safety e alla consulenza per la produzione.

Inoltre, la vicinanza ai principali clienti automotive presenti nel Paese e in particolare nella Motor Valley - come Dallara, Lamborghini, Maserati, Pagani - consente di offrire il servizio di 'resident engineering' direttamente nelle sedi delle aziende per lavorare su diverse aree, tra cui sistemi di propulsione, sicurezza attiva e passiva e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

L'innovazione tecnologica che accomuna Bosch e i clienti del territorio permette di sviluppare nuove soluzioni in sinergia, facendo leva su un mutuo beneficio in termini di innovazione e fiducia.

Da una parte, infatti, fornendo un servizio vicino, flessibile e orientato al cliente, Bosch Engineering si pone come porta d'accesso alle competenze del Gruppo Bosch, leader globale di tecnologie e servizi.

Dall'altra, le esigenze, gli obiettivi e la visione della mobilità di ciascun cliente consentono di sviluppare soluzioni sempre più all'avanguardia, in un'ottica di miglioramento continuo.

Attingendo all'enorme bagaglio di tecnologie e competenze del Gruppo, Bosch Engineering sviluppa progetti innovativi e promuove l'apertura a nuovi business, cogliendo le opportunità offerte dalla trasformazione dei settori chiave per Bosch, da quello della mobilità a quello industriale.

In questo senso la consociata di Bosch si impegna anche nel motorsport per garantire non solo performance e sicurezza, ma anche per assicurare massime prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

"In questi 10 anni, powertrain, sicurezza, connettività ci hanno permesso di raggiungere tanti traguardi insieme ai nostri clienti - ha ribadito ha spiegato Fenocchio - Oggi siamo pronti ad affrontare nuove sfide, consapevoli che sostenibilità, software, innovazione e, ovviamente, performance saranno gli elementi chiave per costruire il futuro della mobilità".

Il general manager Bosch Engineering Italy ha ricordato che "è in quella direzione che ci stiamo muovendo, non solo nel settore automotive, ma anche nell'off highway, nel trasporto ferroviario, nella nautica e nella sostenibilità industriale".

"Forti della competenza del Bosch Production Systems siamo al fianco dei nostri partner dando il massimo supporto nel rendere più efficienti e sostenibili i processi produttivi di propri componenti".

Con circa 3.300 collaboratori in tutto il mondo, Bosch Engineering sviluppa soluzioni su misura per un'ampia gamma di applicazioni per auto, veicoli commerciali, off-highway, veicoli da diporto, mezzi su rotaie, imbarcazioni e veicoli industriali.

Seguendo il nuovo trend della mobilità definita dal software, Bosch Engineering si pone l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti nuovi e di quelli già esistenti attraverso tecnologie e soluzioni personalizzate.

In questo nuovo contesto, la consulenza per la produzione e la sostenibilità offerta da Bosch Engineering in Italia si pone come uno dei nuovi servizi fondamentali per plasmare, in sinergia con i clienti, la mobilità di oggi e di domani.

