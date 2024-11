Gruppo Hankook & Company acquisisce Hanon Systems

Lo scorso 31 ottobre il Gruppo Hankook & Company ha firmato un accordo di acquisto di azioni con Hahn & Company per l'acquisizione di Hanon Systems, che avverrà attraverso il core business di Hankook Tire & Technology. Di conseguenza, il Gruppo Hankook & Company detiene ora il 54,77% delle azioni di Hanon Systems.

Hanon Systems, con sede legale a Daejeon, Corea del Sud, è un fabbricante di componenti automobilistici e uno dei maggiori fornitori al mondo di sistemi di gestione del calore per veicoli. L'accordo è stato finalizzato 180 giorni dopo la firma del protocollo d'intesa tra il Gruppo Hankook & Company e Hahn & Company lo scorso maggio.

La transazione, guidata dal presidente del Gruppo Hankook & Company, Hyunbum Cho, punta a a conferire al Gruppo Hankook & Company una posizione vantaggiosa nel settore delle tecnologie per la mobilità del futuro. Con un totale di bilancio di 26 bilioni di KRW (~17,43 miliardi di EUR), Hankook prevede di diventare una delle 30 maggiori aziende della Corea del Sud.

Con questo traguardo, il Gruppo Hankook & Company completa il proprio portafoglio nel settore della mobilità, che ora comprende pneumatici, batterie e sistemi di gestione del calore.

Hankook prevede che la fusione porterà dei cambiamenti nell'intero settore della mobilità.

Il Gruppo Hankook & Company sta entrando in una nuova fase in veste di azienda high-tech globale, aumentando così il valore e la presenza globale dell'azienda: questo è quanto ha dichiarato un portavoce.

"L'azienda utilizzerà tutte le risorse, compresa la holding, per massimizzare le sinergie con Hanon Systems - ha dichiarato Cho in una lettera inviata a tutti i dipendenti del Gruppo Hankook & Company e di Hanon Systems per informarli in merito all'acquisizione - e questa acquisizione è fondamentale per le capacità tecnologiche avanzate e i punti di forza unici di Hanon Systems e crea uno slancio ancora maggiore".

