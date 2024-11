Toyota annuncia investimento di 1,45 miliardi in Messico

Toyota ha annunciato un importante piano da 1,45 miliardi di dollari per rinnovare i suoi stabilimenti messicani a Tecate (Baja California) e Apaseo el Grande, (Guanajuato).

La notizia arriva dopo un incontro tra il presidente di Toyota México Luis Lozano, e il ministro dell'economia Marcelo Ebrard ed in cui è stata prospettata la creazione di 1.600 nuovi posti di lavoro.

Il rappresentante del Governo con un post su X ha affermato che Toyota "è una delle aziende con cui stiamo lavorando a stretto contatto e ha un grande futuro nel nostro Paese".

I fondi annunciati dal colosso giapponese aiuteranno tra l'altro ad allargare l'offerta dei modelli per il mercato messicano e per quello degli Stati Uniti, nell'ambito dell'accordo NAFTA per la libera circolazione delle merci.

Con questo investimento, in particolare, verranno avviati sviluppo e produzione del nuovo pick-up Tacoma - anche in versione ibrida - che avrà il suo sbocco principale proprio nel Nordamerica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA