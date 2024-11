Infineon con Stellantis per tecnologie per le auto elettriche

Infineon, uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo, lavorerà con Stellantis sulle tecnologie per i veicoli elettrici, per sostenere l'obiettivo del gruppo italo-francese di offrire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile per tutti.

"Come indicato nel nostro piano strategico, Dare Forward 2030, ci stiamo assicurando la fornitura di semiconduttori fondamentali, necessari per proseguire la nostra transizione verso un futuro elettrificato, sfruttando innovative architetture E/E per le nostre piattaforme di prossima generazione", spiega Maxime Picat, chief purchasing and supplier quality officer di Stellantis. "Infineon ha avviato un'innovativa partnership con Stellantis. In qualità di fornitore leader di semiconduttori per il settore automobilistico, mettiamo a disposizione la nostra esperienza nel campo del product-to-system oltre a un'elettronica affidabile. I nostri semiconduttori sono funzionali alla decarbonizzazione e alla digitalizzazione della mobilità.

Aumentano l'efficienza delle vetture e supportano architetture software-defined che miglioreranno significativamente l'esperienza di chi è a bordo" afferma Peter Schiefer, presidente della divisione Automotive di Infineon.



