Toyota: utile in calo del 26,4% nel primo semestre fiscale

Lo scandalo sui test di sicurezza e la flessione delle vendite in Cina pesano sugli utili della Toyota. Nel periodo tra aprile e settembre, il risultato netto registra una flessione del 26,4% a 1.910 miliardi di yen, equivalenti a 11,5 miliardi di euro, mentre l'utile operativo è sceso del 3,7% a 2.460 miliardi di yen. Cresce invece il fatturato per la casa nipponica, nella misura del 5,9% a 23.280 miliardi di yen (140 miliardi di euro). Il primo costruttore mondiale di auto ha comunque lasciato invariate le stime sui profitti per l'intero anno fiscale, che in Giappone termina al 31 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA