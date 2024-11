India, vendite record di nuovi veicoli in ottobre, +33% su 2023

Le vendite totali di nuovi veicoli in India nel mese di ottobre appena terminato hanno visto un incremento del 32 per cento rispetto allo stesso mese del 2023.

Se paragonata poi al mese di settembre di quest'anno, la crescita è stata addirittura del 75 per cento. Il dato, che tiene conto dei veicoli di tutti i tipi, comprese le motociclette è stato diffuso oggi dalla Federation of Automobile Dealers' Association (FADA), l'associazione nazionale dei venditori del settore.

La crescita è stata ampiamente trainata dal mercato rurale, dove sono stati venduti soprattutto due ruote.

L'accresciuta domanda è stata favorita dalla convergenza nel periodo di due tra le più importanti festività indiane, Navratri e Diwali che coincidono tradizionalmente con offerte commerciali particolarmente favorevoli, oltre che col lancio di nuovi modelli.



