Cnh Modena, la Tractor Valley nel cuore della Motor Valley

"Il clima è un fattore determinante per l'agricoltura. Al contrario di quanto dicevano i nostri nonni o bisnonni, non si ragiona più in base alla luna o in base alle stagioni, quindi dobbiamo essere veramente pronti a seminare e arare, o raccogliere, quando la stagione e il clima ce lo permettono. Ci sono finestre sempre più corte e situazioni climatologiche sempre più estreme, con terreni o molto aridi o molto molto umidi". Lo dice Carlo Alberto Sisto, presidente Emea di Cnh, che all'Eima di Bologna presenta numerosi macchinari, tra cui il trattore Case IH Quadtrac 715 che ha vinto il TOTY 2025 (miglior trattore dall'anno) nella categoria Alta Potenza, e il modello Steyr Plus che lo ha vinto nella categoria Utility.

"Cnh sviluppa e produce delle macchine che da un punto di vista di performance e di potenza sono all'avanguardia, con consumi minori", dice Sisto. Il nodo principale su cui Cnh sta lavorando, però, resta "il campo - spiega - Lavoriamo con gli agricoltori per avere la tecnologia giusta per la coltura che hanno, non concentrandoci solamente sui cash crop dei grandi campi, ma anche sulle altre colture tipiche dell'Italia, quali la vite". Innovazione e ricerca a tutto regime nel polo di ricerca e sviluppo di San Matteo di Modena dove "Cnh ha oltre 700 ingegneri che lavorano sulle nuove macchine agricole e sugli alternative fuels". Il gruppo produce anche trattori "alimentati con gas a metano e ibridi", che quindi inquinano meno.

"All'avanguardia sono anche i sistemi di guida e le tecnologie in uso sui trattori, che sono dotati di telecamere, connessioni satellitari, robotica e sono molto più sicuri per chi è alla guida, così come innovativo è il progetto del rinnovamento del magazzino di Modena con tecnologia robotica autostore, che sarà in grado di prelevare 550 pezzi di ricambio all'ora e consegnarli nell'arco di 24 ore". "Nel polo di San Matteo abbiamo avviato un investimento da circa 6 milioni di euro per la realizzazione del dynometer test cell, sala test virtuale sovvenzionata dalla Regione Emilia-Romagna e dal governo, che ci permetterà di testare le macchine e ridurre il time to market" e che si abbinerà al simulatore virtuale già in uso nel sito. "Il polo di Modena - conclude Sisto - per Cnh è la nostra Tractor Valley nel cuore della Motor Valley".



