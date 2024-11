Mg annuncia un investimento di oltre 1 miliardo in Messico

Lo storico marchio britannico Morris Garages (MG), nota casa automobilistica controllata dal gruppo industriale cinese Saic, ha annunciato l'inizio di una nuova fase di trasformazione nel quadro del quarto anniversario delle sue attività in Messico. "Siamo in un momento chiave. Con il concetto di 'MG 2.0' il nostro obiettivo è evolverci non solo come marchio automobilistico, ma come leader nell'innovazione e nella tecnologia", ha affermato il presidente dell'azienda nel Paese, Zhang Wei. Il manager ha precisato che la società investirà 1.050 milioni di dollari in uno stabilimento messicano per la produzione di automobili leggere. 450 milioni saranno destinati alle opere infrastrutturali e 500 milioni alle attrezzature. Daniel Nava, vicepresidente di MG Motor, ha sottolineato che la presenza di MG in Messico non solo servirà il mercato locale, ma diventerà anche un centro di produzione chiave per l'America Latina.

Finora non è stata rivelata la data di inizio della costruzione dell'impianto, né la sua ubicazione.



