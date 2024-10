Volvo punta a controllo Novo Energy dopo inadempimenti Northvolt

Volvo intende prendere il controllo joint venture delle batterie Novo Energy avviata con la svedese Northvolt. La casa automobilistica ha notificato a Northvolt la decisione di invocare il suo diritto di acquisire le azioni della svedese nella joint venture, dopo che Northvolt non ha rispettato i suoi obblighi di finanziamento, violando l'accordo tra azionisti. Novo Energy sta costruendo uno stabilimento per batterie per veicoli elettrici sulla costa occidentale della Svezia.

La mossa di Volvo per Northvolt arriva in un contesto di crisi di liquidità persistente, aggravata dalla difficoltà di incrementare la produzione presso lo stabilimento principale vicino al circolo polare artico in Svezia, che ha ridotto le riserve di cassa mentre i costi di potenziamento delle operazioni continuano a crescere. Secondo una fonte vicina al dossier, riporta Bloomberg, Northvolt è in procinto di completare un round di finanziamento d'emergenza da circa 300 milioni di dollari la prossima settimana per stabilizzare la sua situazione finanziaria. Nelle ultime settimane, Northvolt ha comunicato un ridimensionamento delle sue operazioni in Europa e Nord America, dove l'azienda sperava di costruire un apparato produttivo tale da competere con i produttori cinesi a costi inferiori. Tuttavia, tali piani di espansione sono stati compromessi da una serie di ostacoli operativi e dalla diminuzione della domanda di veicoli elettrici in mercati chiave. "Qualsiasi produzione di batterie presso Novo Energy dipende dalla partecipazione di terzi o altri partner", ha dichiarato Volvo.



