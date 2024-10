Toyota, produzione globale cala del 7% nel primo semestre

Le ripercussioni dello scandalo sui test di sicurezza e il rallentamento della domanda dalla Cina impattano sulla produzione di Toyota a livello globale. Nei sei mesi tra aprile-settembre, l'output segna il primo calo in quattro anni, scendendo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, a quota 4,71 milioni di veicoli per i marchi Toyota e Lexus, dal precedente record di 5,06 milioni, quando la ripresa della fornitura di semiconduttori aveva contribuito a incrementare la produzione globale. A livello nazionale la flessione è del 9,4% a 1,53 milioni di veicoli, dopo l'interruzione delle catene di montaggio della Yaris Cross per tre mesi, e di altri due modelli, a seguito delle rivelazioni secondo cui l'azienda non avrebbe rispettato pienamente gli standard governativi sulle certificazioni dei veicoli. A contribuire al calo dei volumi, inoltre, anche il richiamo del modello ibrido Prius, ha dichiarato la casa automobilistica. La produzione fuori dal Giappone è scesa del 5,8% a 3,17 milioni di veicoli, appesantita dal meno 17,1% in Cina, dove si inasprisce la concorrenza sui prezzi dei rivali locali, in primis il produttore di veicoli elettrici Byd. I volumi dal Nord America sono diminuiti dell'1,7%, mentre l'Europa ha registrato una crescita del 3,2%. Nello stesso periodo di riferimento le vendite globali sono scese del 2,8% a 5,03 milioni di veicoli, si tratta del primo calo in due anni; la contrazione è stata più pronunciata in Giappone, pari al 9,3% a 716.588 veicoli. Le vendite globali di veicoli elettrici si assesta a 78.178 nel semestre fiscale, con un aumento del 32,5%. All'inizio di quest'anno, tuttavia, Toyota ha ridotto del 30% il suo obiettivo di produzione globale delle vetture elettriche per il 2026, portandolo a circa 1 milione, a causa del rallentamento della domanda.



