Casaluci, per vincere le sfide del futuro dobbiamo fare sistema

Le sfide dell'auto sono "sostenibilità e connettività, sono i due grandi obiettivi e per fare innovazione dobbiamo fare sistema, così vinceremo la sfida". Il ceo di Pirelli Andrea Casaluci indica la strada, intervistato dal direttore di Quattroruote.

"Il nostro budget per ricerca sviluppo è tra i più alti dell'industria ma in valore assoluto, guardando ai competitori che sono 4 o 5 volte più grandi di noi, sono contenuti. Per questo bisogna dialogare con i clienti, e il motorsport e le case auto prestige ci insegnano ad alzare l'asticella, con loro siamo 'condannati' a essere i più bravi nell'innovazione. A monte ci apriamo alle università e con i fornitori, portiamo questo bisogno di innovazione a valle nella filiera".



