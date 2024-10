Mercedes, arrivo nuovi modelli consoliderà ripresa nel 2024

Mercedes-Benz prevede per la sua divisione Cars vendite complessive a fine 2024 leggermente inferiori rispetto al 2023, ma con i modelli di fascia alta godranno di uno slancio positivo. Questo grazie alla piena disponibilità nel quarto trimestre della nuova Classe G, della Mercedes-Amg Classe E, della Mercedes-Amg GT e della SL. A fine 2024 le immatricolazioni di modelli elettrificati (Bev + Phev) dovrebbero portare la loro quota tra il 18% e il 19%.

Queste le previsioni comunicate da Mercedes-Benz in occasione della diffusione dei dati finanziari e di vendita dei primi nove mesi del 2024 e, nello specifico, del terzo trimestre. L'azienda ha segnalato che la redditività nel Q3 che è stata influenzata dalle dinamiche di mercato, pur mantenendo una solida generazione di cassa. "I risultati del terzo trimestre - ha commentato Harald Wilhelm, direttore finanziario di Mercedes-Benz Group AG per Mercedes-Benz Cars - non hanno soddisfatto le nostre ambizioni.

Tuttavia, Mercedes-Benz continua a generare solidi flussi di cassa anche in tempi difficili".

"Stiamo adottando una visione prudente sulla futura evoluzione del mercato e intensificheremo tutti gli sforzi - ha ribadito Wilhelm - per ulteriori aumenti di efficienza e miglioramenti dei costi in tutta l'azienda".

Mercedes-Benz Group AG ha generato vendite solide nel terzo trimestre nonostante le transizioni di prodotto, in un contesto di mercato difficile e in uno scenario di concorrenza feroce, in particolare in Cina.

La generazione continua di free cash flow dal business industriale ha raggiunto 2,39 miliardi di euro per il terzo trimestre contro i 2,35 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Ciò è stato supportato da uno sviluppo favorevole del capitale circolante, con la liquidità netta che ha raggiunto i 28,73 miliardi ( 28,49 nel 2023).

Nel terzo trimestre l'azienda ha generato un utile rettificato prima di interessi e imposte (Ebit) pari 1,2 miliardi di euro (nel 2023 era stato di 3,4 miliardi).

Come annunciato a settembre, la debolezza dell'Ebit è da attribuire a prezzi netti più deboli e ad un mix di vendite meno favorevole. Questo ha portato a un ritorno sulle vendite (RoS) rettificato del 4,7% nel trimestre.

Mercedes-Benz Cars prevede per la fine anno un miglioramento del RoS, attestandosi tra il 7,5% e l'8,5% mentre il RoS rettificato di Mercedes-Benz Vans (che è stato del 13,5% nel Q3) è previsto nell'intervallo tra il 14% e il 15%.

