Utile più alto della attese, Tesla corre a Wall Street

L'utile cresce più delle attese e Tesla corre a Wall Street. Il colosso delle auto elettriche ha archiviato il terzo trimetre con un utile in aumento del 17% a a 2,2 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti dell'8% a 25,2 miliardi. Risultati che incassano il plauso degli investitori e spingono i titoli Tesla in Borsa, dove arrivano a guadagnare nelle contrattazioni after hours quasi il 9%. A incoraggiare gli analisti è anche il cybertruck per la prima volta redditizio grazie all'aumento della produzione e il balzo dei ricavi per la generazione e lo stoccaggio di energia.

"Nonostante le attuali condizioni economiche, ci attendiamo un leggero aumento delle consegne di veicoli nel 2024", afferma Tesla, sottolineando che i "preparativi sono in corso per l'offerta di nuovi veicoli - inclusi modelli più economici -, che saranno lanciati nella prima metà del 2025".

Tesla assicura inoltre di "restare concentrata nel ridurre i costi e nell'effettuare investimenti essenziali in progetti per l'intelligenza artificiale e la capacità produttiva. Riteniamo che questi sforzi ci consentiranno di capitalizzare sulla transizione nei settori dei trasporti e dell'energia", aggiunge il colosso delle auto elettriche spiegando di "avere sufficiente liquidità per finanziare la nostra roadmap di prodotti, i piani di espansione della nostra capacità nel lungo termine e altre spese. Inoltre gestiremo le nostre attività in modo da mantenere un bilancio solido durante questo periodo di incertezza".





