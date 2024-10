Audi Italia, la forza della flessibilità tecnologica

Mai come in questo momento, Audi è stata impegnata in una offensiva di prodotto che guarda da un lato alla finalità di raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Europa e, dall'altro, rispondere alle imprescindibili richieste dell'utenza, sempre in chiave Audi, con modelli completamente elettrici ma anche endotermici elettrificati.

"Stiamo vivendo la più grande iniziativa di prodotto Audi di tutti i tempi - ha detto ad ANSA Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia - come dimostrano le nuove A6 e-Tron e Q6 e-tron Sportback elettriche, ma anche la nuova A5 (modello erede della A4) e la nuova Q5 entrambe con propulsori benzina, diesel e ibridi".

Faraò, nel sintetizzare la filosofia dell'attuale evoluzione Audi nell'espressione 'Avanguardia della tecnica e flessibilità funzionale, flessibilità di scelta, flessibilità nell'offerta', ha ricordato che la nuova gamma e-Tron si basa sulla "nuova piattaforma elettrica sviluppata insieme ai colleghi di Porsche, che unisce efficienza, tempi di ricarica pari a 300 km di autonomia in 10 minuti e un'autonomia di 750 km".

Il direttore marketing di Audi Italia, nel descrivere questi nuovi modelli, ha sottolineato con soddisfazione che "la tecnologia disponibile sulla nuova gamma approssima di fatto l'equivalenza funzionale dei modelli elettrici rispetto alle versioni termiche". Anche perché - ha ribadito Faraò - "la nuova piattaforma in termini di distribuzione dei pesi, caratteristiche delle sospensioni e soluzioni tecniche avanzate garantisce una dinamica straordinariamente evoluta e un piacere di guida autenticamente Audi". Per ciò che riguarda le nuove Audi 'termiche', cioè A5 e Q5, il direttore marketing di Audi Italia ha voluto sottolineare come il progresso in questo ambito arrivi da una "nuova piattaforma termica che nasce per installare, longitudinalmente, motori benzina diesel ibridi capaci di ridurre l'impatto ambientale e consumi fino all'10%" e che, come le nuove elettriche, sono "destinati a contribuire e garantire qualità della guida, dinamicità e una percezione straordinaria della strada da parte dell'automobilista".

Con l'attuale offerta baricentrica, che è composta da una coppia di modelli termici ibridi e da due 100% elettrici che si muovono sostanzialmente negli stessi segmenti "Audi è oggi in grado di risolvere la domanda del mercato e dare delle risposte chiare - ha sottolineato Faraò - secondo le reali esigenze dei clienti" Tutto questo, è stato precisato dal direttore marketing di Audi Italia, senza che venga modificato il programma della nostra marca che resta orientata a finalizzare, prima del 2035, la propria produzione esclusivamente su piattaforme elettriche e gia' da prossimo anno produrre tutti i propri modelli - elettrici e convenzionali - presso stabilimenti certificati carbon neutral".

