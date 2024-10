A Gruppo Mastrotto la maggioranza della portoghese Coindu

Il Gruppo Mastrotto, realtà italiana leader nel settore conciario, ha acquisito la quota di maggioranza di Coindu - Componentes Para A Indústria Automóvel, azienda portoghese specializzata nella progettazione e nella realizzazione di interni per auto sia in pelle sia in tessuto.

La società lusitana conta oggi 4 impianti e oltre 4.500 fra dipendenti e collaboratori: nel 2023 ha realizzato vendite per oltre 350 milioni di euro e vanta una capacità produttiva di circa 6.500 set per interni per auto al giorno.

Coindu manterrà il proprio marchio, la strategia produttiva innovativa e l'indipendenza sul mercato che ne hanno caratterizzato l'attività sino a oggi e la famiglia Gomes, principale riferimento aziendale, continuerà a detenere una partecipazione di minoranza. A testimonianza della linea di continuità scelta è stato deciso di confermare il management continuerà "Antonio Candido, attuale amministratore delegato di Coindu - si legge nella nota diffusa -, rimarrà in carica con specifiche deleghe operative, rispondendo direttamente agli azionisti". "L'apporto di capitale è finalizzato a supportare il rilancio dell'impresa".

"Questo accordo strategico - spiega Chiara Mastrotto, presidente dell'impresa di Arzignano - è in linea con i nostri piani di crescita, rafforzando la nostra integrazione a valle e consentendoci di cogliere sinergie sia in termini di ricavi che di struttura dei costi. Unendo le competenze con quelle di Coindu, potenzieremo la nostra proposta di valore offrendo soluzioni sempre più avanzate per il settore automobilistico".

