In liquidazione Energica, azienda di moto elettriche modenese

MODENA, 15 OTT - Energica Motor Company, azienda di Soliera, nel Modenese, nata per produrre motociclette elettriche ad alte prestazioni ha ufficialmente deciso di accedere alla liquidazione giudiziale. A rischio dunque il futuro dei 45 lavoratori. La comunicazione del consiglio di amministrazione di 'Energica' è stata data ieri sera. Oggi la conferma arriva dalla Fiom Cgil di Modena che questa mattina ha indetto un'assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli per confrontarsi sulla scelta fatta dall'azienda.

Non un esito inatteso, fa sapere la sigla sindacale: "Il disastro finanziario di Energica Motor Company aveva proporzioni tali da rendere improbabili altre soluzioni, per quanto l'azienda abbia fino all'ultimo narrato di potenziali investitori". Dopo aver chiesto un tavolo di salvaguardia occupazione alla Regione, la Fiom Cgil auspica l'attivazione di ammortizzatori sociali "per sostenere le famiglie e chiederemo a gran voce di approfondire ogni possibilità di reindustrializzazione che non lasci indietro nessuna professionalità e nessun lavoratore".

Dello stesso avviso la sindaca di Soliera, Caterina Bagni: "Ora per la comunità solierese sono due le priorità. Tutelare i circa 50 lavoratori e le loro famiglie con adeguati ammortizzatori, tenuto conto che si tratta di lavoratori con un livello di specializzazione decisamente rilevante, e lavorare fin da subito per cercare imprenditori interessati a dare continuità produttiva ai prodotti dell'azienda. Il settore della mobilità elettrica ad elevate prestazioni è un settore che guarda al futuro. Per questo - conclude Bagni - ha grande valore imprenditoriale".

