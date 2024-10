'Tavares punta a profonda riorganizzazione Stellantis'

L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares prevede una profondo riorganizzazione in risposta al suo profit warning. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Tavares potrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero riguardare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano di Tavares sarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis dovrebbe parlare degli sforzi per rilanciare il gruppo negli Stati Uniti, dove le vendite sono in calo, le scorte elevate e si registrano molte uscite fra i manager. La deludente performance sul mercato americano sta mettendo sotto pressione Tavares. Il cda potrebbe parlare proprio della successione, anche se non ci sono piani per un immediato cambio di leadership e lo stesso Tavares sarà incluso nel processo di ricerca, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg. Il contratto di Tavares, uno degli artefici della fusione fra Fca e Psa, scade nel 2026. A chi gli chiedeva un commento su queste voci, Tavares nelle scorse settimane ha risposto: "In pensione nel 2026? E' un'opzione. Tra due anni avrò 68 anni, un'età ragionevole per andare in pensione. Per questo è un'opzione". Tavares dopo il consiglio di amministrazione sarà in Italia per un'audizione in parlamento l'11 ottobre.

