Blocco produzione di Ineos legato a insolvenza della Recaro

Il blocco della produzione dei fuoristrada Ineos Grenadier e Quartermaster sarebbe legato allo stop delle forniture da parte del fabbricante di sedili Recaro, recentemente dichiarato insolvente. Il Gruppo britannico, che opera nello stabilimento francese di Mulhouse - dove venivano costruite le Smart della gestione Daimler - ha infatti annunciato che la piena produzione riprenderà solo all'inizio del 2025.

Come indica l'autorevole Automotive News Europe, Ineos al momento ha dichiarato per voce del ceo Lynn Calder che questo problema è legato ad "una parte delle finiture, ma senza la quale non possiamo vendere l'auto" senza nominare il fornitore responsabile. Tuttavia è facile collegare le due criticità, anche perché nel sito web di Recaro è ben evidenziata la fornitura dell'arredamento a Ineos, con poltroncine anteriori riscaldate e sedili posteriori con funzione di ribaltamento e ripiegamento.

La stessa Casa tedesca ribadiva nel suo sito che "gli interni sono costruiti per durare, con materiali resistenti e tecnologie integrate che resisteranno alla prova del tempo".

Caratteristiche che si "ritrovano nei nostri sedili Rrecaro resistenti all'acqua e alle macchie con supporto ergonomico e confort su strada e fuori strada".



