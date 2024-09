Bosch Italia strategica nell'evoluzione di camion e furgoni

Anche Bosch Italia, per voce di Camillo Mazza general manager Robert Bosch GmbH branch in Italy, intervenire su dibattito - di grande attualità in questi giorni - della transizione 'green' della mobilità, e in particolare indirizzando osservazione e commenti sul mondo dei mezzi da traporto. “La transizione dei veicoli commerciali verso sistemi di propulsione alternativi avrà successo - ha detto Mazza ad ANSA - solo se manterremo la neutralità tecnologica e continueremo a sviluppare tutte le tipologie di sistemi di propulsione e a renderle più efficienti.

Il business dei veicoli per le merci è tutt’altro che marginale visto che un quarto delle nostre vendite del settore Mobility proviene proprio da camion e furgoni”. Nel ricordare che il Gruppo "punta entro il 2029 a generare un fatturato di oltre 80 miliardi di euro a livello mondiale derivante dal solo business della mobilità" Mazza ha ribadito che guardando al futuro "Bosch si impegna a raggiungere gli obiettivi per la protezione del clima sviluppando sistemi di propulsione che offrano le migliori soluzioni possibili per la salvaguardia dell’ambiente e del clima". "Parliamo evidentemente dell’ottimizzazione di motori a combustione interna a quelli a propulsione elettrica alimentati a batteria o a idrogeno.

Con questa strategia ci rivolgiamo ai nostri clienti italiani accompagnandoli come partner tecnologico in questa fase di profonda trasformazione”. Oltre a puntaìre all'obiettivo delle zero emissioni, Bosch lavora con grande impegno (vista la sua grande competenza) all'azzeramento degli incidenti stradali "Anche il business dei sistemi di assistenza - ha detto Mazza - rappresenta una parte importante della strategia di Bosch per i veicoli commerciali". Secondo uno studio commissionato da Bosch, circa un incidente su otto causato da un autocarro pesante può essere evitato con l'aiuto del sistema Lane Keeping. Una innovazione epocale per i mezzi pesanti - ha sottolineato il general manager di Robert Bosch GmbH branch in Italy - che non solo salva vite umane, ma evita alle aziende di trasporto anche i costi legati ai danni materiali e al fermo macchina".

