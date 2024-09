Capo personale Vw, situazione seria ma vogliamo restare leader

"Volkswagen vuole restare il gruppo guida sul fronte del volume della produzione di veicoli in Germania". È quanto ha assicurato il responsabile del personale del colosso di Wolfsburg, Gunnar Kilian, davanti alla stampa, prima di iniziare le trattative salariali con il sindacato Ig Metall. "La situazione è difficile e seria - ha continuato -. La concorrenza internazionale minaccia di arrivare fin qui. Dobbiamo aumentare la produttività e abbassare i costi per poter finanziare la nostra produzione da soli". "Ne va della nostra impresa e dei nostri dipendenti", ha concluso. Nei giorni scorsi è trapelata l'Intenzione di ridurre fino a 30 mila unità il personale e di chiudere fabbriche in Germania.



