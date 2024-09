Aixam-Mega punta a crescere in Europa con le minicar

Continua la strategia di crescita di Aixam-Mega sul mercato europeo dei quadricicli. Dopo il recente lancio della Minauto Access in versione elettrica, per confermare l'Italia come seconda area di fatturato, la società del gruppo Polaris ha inaugurato il terzo stabilimento produttivo in Francia, ad Andancette, sulle rive del Rodano.

L'operazione ha previsto un investimento complessivo di 30 milioni di euro, il più ingente sostenuto dalla società negli ultimi 20 anni.

Il direttore generale Olivier Pelletier stima una crescita annuale tra il 5 e il 10% volta a superare il fatturato di 350 milioni di euro entro il 2028. Oggi gli stabilimenti del gruppo sono in grado di produrre oltre 25.000 veicoli all'anno, con una capacità massima di 30.000. Nel mercato italiano - dove è sbarcata nel 1997 - Aixam-Mega ha venduto nel 2023 oltre 4.000 veicoli (dei quali il 22% elettrici) per un fatturato di oltre 46 milioni di euro con un aumento del 13% rispetto a 2022.

Nel nuovo stabilimento, che ha una superficie totale di circa 17.400 metri quadri, lavorano 160 dipendenti. E' strutturato su tre unità produttive completate nel corso di 15 mesi. Ad agosto 2023 sono entrate in funzione le prime due unità di 6.000 metri quadri ciascuna, destinate alla produzione di telai e parti di carrozzeria.



