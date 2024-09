Leapmotor debutta in Europa con la city car T03 e il suv C10

Arriva in Europa Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e il costruttore cinese Leapmotor. I primi modelli elettrici, sul mercato tra fine settembre e ottobre, sono la city car TO3 e il suv C10, presentati in un evento a Milano. L'obiettivo della joint venture, controllata con il 51% dal gruppo italofrancese, è competere, grazie ai prezzi molto competitivi e alla tecnologia, con i marchi cinesi già presenti in Europa.



Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno, i punti vendita saranno 350 entro la fine del 2024.

Il TO3 sarà assemblato anche in Europa, presso lo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, mentre il C10 per ora arriverà dalla Cina. "La localizzazione delle fabbriche sarà fatta tenendo conto dei costi, della tecnologia, dalla domanda e della capacità produttiva" ha spiegato il ceo Tianshu Xin durante l'incontro con la stampa.





I primi mercati europei a cui puntano le auto cinesi sono Italia, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, che utilizzano rete di vendita di Stellantis. Dal quarto trimestre del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d'oltremare francesi), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia) e poi Sud America (Brasile e Cile).





Si tratta della prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici - sottolinea Leapmotor - tra una casa automobilistica tra le più importanti al mondo e un costruttore cinese specializzato in veicoli a nuova energia (Nev). "Quella con Stellantis è una partnership strategica, che consolida la posizione di Leapmotor sul mercato dell'auto e ne assicura il futuro successo. Questo è un momento cruciale per il brand Leapmotor e per la storia di Leapmotor International. Abbiamo fatto progressi notevoli da quando l'accordo sulla joint venture è stata siglato e siamo entusiasti del futuro che ci aspetta" afferma Tianshu Xin che si aspetta a livello globale "una crescita progressiva dei volumi, da 350.000 nel 2024 a 400.000 nel 2025 a 500.000 nel 2030".

La casa cinese, che l'anno scorso ha superato i 2 miliardi di ricavi, è in crescita: i volumi di vendita sono passati da poco più di 1.000 unità nel 2019 a oltre 144.000 nel 2023.



Concentrandosi sul mercato di fascia medio-alta, il segmento più grande e in più rapida crescita in Cina, l'azienda si è posizionata tra i primi tre marchi emergenti nel settore dei veicoli elettrici in Cina. Dal 2019 a oggi, Leapmotor ha venduto oltre 400,000 veicoli elettrici in Cina e nei prossimi tre anni il piano di prodotti andrà a coprire l'intera gamma dei segmenti da A a E. Stellantis ha investito a ottobre 2023 circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, per l'acquisizione di circa il 21% delle quote dell'azienda cinese. Lo stesso accordo prevedeva la costituzione di Leapmotor International.

Nei prossimi giorni si apriranno gli ordini della T03, che sarà offerta al prezzo consigliato di 18.900 euro, con un’offerta lancio a 17.900 euro; la vettura sarà disponibile a partire dalla fine di settembre. Il suv C10 sarà proposto a un prezzo consigliato di 36.400 euro (versione Style) con offerta lancio a 34.400 euro. In questo caso l’arrivo è previsto presso i concessionari a ottobre.

