Alef guarda a produzione drone con look da auto Model A

Dopo la presentazione nel 2022 del suo drone Model A con look e capacità stradali da automobile, Alef Aeronautics ha annunciato la firma di un accordo con una joint venture formata da Pucara Aero e MYC per la produzione delle 3.200 unità che sono già state ordinate. Le due aziende, che hanno sede in Spagna, vantano già una importante esperienza nella produzione di parti di qualità aeronautica per Boeing e Airbus.

In particolare i ervizi combinati includono parti di motori, assemblaggi strutturali e installazione di sistemi elettrici, idraulici e avionici. Pucara Aero dovrebbe inoltre produrre un sottoinsieme di parti di qualità aeronautica per consentire l'assemblaggio finale dell'auto volante di Alef. "Con un numero crescente di preordini e avvicinandosi al suo progetto finale - ha detto Jim Dukhovny, ceo di Alef Aeronautics - abbiamo iniziato a firmare accordi per preparare la produzione di massa per la nostra Model A".

"La sicurezza è la nostra priorità numero uno, quindi abbiamo scelto Pucara Aero e MYC per il loro impeccabile curriculum di sicurezza e la conformità con le principali autorità aeronautiche". La Model A è impropriamente definita 'auto volante' in quanto si tratta di un grande drone elettrico a due posti, a cui è stata sovrapposta una carrozzeria con look da automobile che - grazie alla struttura completamente traforata - nasconde i rotori, ma permette il decollo verticale e, piegandosi su un lato e viaggiando con la carrozzeria in posizione trasversale, permette il volo a 180 km/h. Su strada la propulsione con piccoli motori elettrici arriva invece a 56 km/h.

