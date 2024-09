Stellantis, a Mirafiori la verifica delle prime Leapmotor

Saranno effettuate a Mirafiori, nel polo di interscambio del Drosso, i controlli finali dei primi modelli cinesi Leapmotor C10 spediti in Europa e destinati al mercato italiano.

L'attività di messa a punto delle vetture, necessaria prima della distribuzione delle auto nei concessionari, interesserà per una settimana per una ventina di operai delle Carrozzerie, riducendo parzialmente la cassa integrazione a cui l'azienda sta ricorrendo in modo massiccio per far fronte al calo del mercato.

Nel polo del Drosso si mettono a punto le vetture di tutti i brand di Stellantis.



