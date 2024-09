Lancia è tornata in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi con il lancio ufficiale della nuova Lancia Ypsilon, il primo veicolo, in versione ibrida ed elettrica, che segna l'inizio della nuova era del marchio Lancia. La Nuova Lancia Ypsilon è attualmente disponibile negli showroom in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove è possibile effettuare anche i test drive.

I tre Paesi rappresentano una parte importante del piano di internazionalizzazione del marchio: entro la fine del 2024, Lancia avrà dieci nuovi showroom in Belgio-Lussemburgo e cinque nei Paesi Bassi.

"È un onore per noi celebrare una nuova importante tappa del piano di rinascita di Lancia. Il ritorno di Lancia in due importanti mercati europei, come la regione Belgio-Lussemburgo e i Paesi Bassi, testimonia l'impegno di Lancia nel conquistare una posizione di rilievo nel segmento premium. Ma le novità non finiscono qui. In questi giorni a Bruxelles, la capitale europea, e ad Anversa e Utrecht, abbiamo fatto debuttare per la prima volta la Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2025, l'auto che segna il ritorno al rally per il marchio Lancia, che con il suo ineguagliato numero di vittorie ha fatto la storia di questo sport motoristico" ha detto Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.



