Modena Design torna e diventa fondamentale per Pagani

Rinasce Modena Design, l'azienda che Horacio Pagani fondò nel 1991 per sviluppare tecnologie incentrate sui materiali compositi, e che oggi si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione a controllo numerico, ed è impegnata principalmente nella produzione di parti per l'industria automobilistica, aeronautica e biomedicale. Forte di impianti, software ed utensili all'apice della tecnologia disponibile sul mercato, offre le massime prestazioni e la più elevata precisione, e garantisce componenti contraddistinti dall'eccellenza estetica. Infatti, sfrutta un processo produttivo che si basa sulla nobile tecnica della lavorazione dal pieno.

Questa azienda, con le sue qualità, risulta essenziale per consentire a Pagani Automobili di avere il totale controllo di ogni aspetto della produzione delle componenti in alluminio, titanio e metalli speciali e, al momento, produce oltre 700 componenti per ogni Pagani Utopia.

"Da oltre vent'anni produciamo componenti attraverso la lavorazione dal pieno, in processi in cui il fattore umano è essenziale - spiega Antonio Gerardi, chief operations officer di Modena Design - ad esempio, nelle nostre tecniche di anodizzazione e lucidatura, non c'è spazio per la ripetitività meccanica: nessuna macchina, per quanto avanzata, può sostituire l'occhio esperto dell'artigiano nel cogliere i dettagli. Siamo convinti che l'eccellenza sia il risultato dell'abilità artigianale, dove ogni componente è rifinito a mano, frutto di una straordinaria destrezza e di una perizia affinata attraverso anni di formazione ed esperienza".

