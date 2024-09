Anfia, in caduta libera l'indice della produzione automotive

"A luglio l'indice della produzione automotive italiana registra una flessione a doppia cifra per il quinto mese consecutivo (-24,8%). Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli resta in pesante contrazione a luglio (-35,1%) complice il forte ribasso (-54,7%), registrato, secondo i dati preliminari dell'Anfia, dalla produzione di autovetture, così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che chiude a -20,1%".

Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. "Auspichiamo che l'attuazione delle misure proposte nell'ambito dei lavori del Tavolo sviluppo automotive al Mimit possa dare concretezza, tra gli altri obiettivi, a un progressivo incremento dei volumi produttivi nazionali, garantendo anche un fattivo coinvolgimento della componentistica italiana e del suo potenziale di innovazione in questo processo di rilancio" aggiunge Giorda.



