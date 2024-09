Torna la guida tascabile Acea edizione 2024-25

Torna la guida tascabile di ACEA nell'edizione 2024-25, per comprendere l'industria ed il mercato automobilistico nell'Unione Europea, completa di aggiornamenti relativi agli ultimi dati su occupazione, produzione e vendite, flussi commerciali, veicoli su strada, sicurezza stradale, impatto ambientale, innovazione e tassazione. Anche per questo periodo temporale l'industria automobilistica europea si conferma leadership per quanto concerne gli investimenti in ricerca e sviluppo, anche alla luce dell'incertezza riguardante le normative e la situazione geopolitica. Continuano ad arrivare notizie confortanti in merito alla riduzione delle emissioni dei veicoli, oltre a dati che confermano una diminuzione di consumo di energia ed acqua per il processo produttivo. Mentre sono in aumento le vendite di veicoli con alimentazione alternative in tutte le categorie, dalle auto ai camion passando per i mezzi commerciali, e le esportazioni di veicoli dell'UE hanno superato le importazioni, generando una crescita commerciale del 5%. Nel quadro generale offerto dalla guida ACEA, troviamo anche un calo globale delle vittime della strada diminuito di circa un quarto dal 2012.

