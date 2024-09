Citroën, bene vendite e quota di mercato anche ad agosto

I primi otto mesi del 2024 confermano il trend di crescita di Citroën, che registra rispetto allo scorso anno una crescita sia in termini di volumi che di quota di mercato. Secondo l'elaborazione di Dataforce, infatti, anche il mese di agosto si chiude con ottimi risultati per Citroën, confermando il trend positivo che ha caratterizzato i primi otto mesi dell'anno.

La marca del Double Chevron si attesta a una quota di mercato del 4,3%, segnando una crescita di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato riflette un aumento dei volumi del 19%, dimostrando il forte appeal dei modelli Citroën tra i consumatori italiani nell'anno in cui ricorre il centenario della presenza di Citroën in Italia.

Non solo immatricolazioni: da segnalare il risultato della nuova C3, che ha appena fatto il suo ingresso nelle concessionarie italiane. In otto mesi, sono stati raccolti oltre 7.000 ordini, con una significativa preferenza per la versione elettrica, scelta dal 30% dei clienti.

Un ottimo auspicio per un modello audace che nasce con l'obiettivo di stabilire nuovi primati e nuovi parametri: è la prima vettura 100% europea e accessibile che rivoluziona il mercato dell'elettrico grazie a un listino contenuto, inferiore ai 24.000 euro, ma con un incredibile rapporto qualità-prezzo.

Con nuova C3, dunque, Citroën è pronta a rivoluzionare la mobilità urbana con la sua formula audace e super accessibile da 49 euro al mese. E per assecondare l'interesse degli automobilisti, tutti gli showroom Citroën in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre: due giornate dedicate al lancio della Nuova C3.

Anche Citroën Ami continua a dominare il mercato delle minicar elettriche, mantenendo una leadership incontrastata con il 43% di segment share nel 2024. Citroën si distingue anche nel segmento dei veicoli commerciali raggiungendo la quarta posizione nel ranking LCV (Light Commercial Vehicles) ad agosto, consolidando così la sua presenza anche in questo mercato.

