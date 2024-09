Horse, in Brasile nuovi motori 3 e 4 cilindri a metanolo

Horse, la società che il Gruppo Renault ha dedicato assieme a Geely allo sviluppo e alla produzione di motori termici ad alta efficienza, ha annunciato l'avvio della produzione di unità 3 e 4 cilindri Turbo Flex Fuel per il Sud America, con importanti programmi per aumentare la capacità di rifornire i costruttori di auto clienti. Un investimento di oltre 16 milioni di euro dedicato all'impianto all'avanguardia di Horse a Curitiba, in Brasile, permetterà di salire - dall'avvio della produzione dei due motori nel 2024 - a 500mila unità all'anno. Progettati ricorrendo a tecnologie all'avanguardia - tra cui sovralimentazione e iniezione diretta di ultima generazione - questi motori possono funzionare sia a benzina che con etanolo per soddisfare le esigenze del mercato brasiliano. L'unità a tre cilindri da 1,0 litri, nome in codice HR10 eroga 125 Cv e una coppia massima di 220 Nm, il 90% della quale è disponibile a soli 1.750 giri per una pronta risposta dell'acceleratore.

L'unità a quattro cilindri da 1,3 litri, nome in codice HR13 eroga invece 170 Cv e una coppia massima di 270 Nm a soli 1.600 giri.

Sia l'unità HR10 che la HR13 presentano per le parti mobili della testata del cilindro, per le fasce elastiche e gli spinotti un rivestimento del tipo Diamond-Like Carbon (DLC) che deriva dai motori della Formula 1. Le pareti dei cilindri nel monoblocco in alluminio leggero beneficiano invece di un Bore Spray Coating (BSC), che consente un riscaldamento più rapido da freddo e da solo si traduce in una riduzione delle emissioni e dei consumi dell'1%. Ulteriori caratteristiche che servono per risparmiare il carburante includono il trattamento superficiale polimerico che riduce l'attrito per i componenti dell'albero motore e un sistema Start & Stop dotato di Reflex, che può spegnere il motore prima che il veicolo si fermi per un'efficienza ancora maggiore.

Con un'innovativa testata a forma di Delta, entrambi questi motori sono più compatti, leggeri e hanno un baricentro più basso rispetto ai concorrenti. Inoltre, il collettore di scarico è fuso nella testata per una risposta più rapida del turbo e un'eccezionale erogazione di coppia a bassa velocità. Il turbocompressore per entrambi i motori è controllato con precisione da una wastegate elettronica, che fornisce una pressione di sovralimentazione massima di 1,5 bar per l'HR10 e 1,4 bar per l'HR13. Potenza ed efficienza sono migliorate dalla variazione continua della fasatura della valvola di scarico tramite un albero di controllo a doppia valvola azionato elettronicamente nella testata.

Il sistema di iniezione diretta delle unità HR10 e HR13 è stato sviluppato appositamente per l'uso dell'etanolo. Gli iniettori a sei fori montati centralmente nei cilindri funzionano a una pressione di 200 bar, su misura per la mssima atomizzazione del carburante che fornisce potenza e coppia senza sforzo senza influire sull'efficienza dei consumi. Tutti conformi alle norme locali Proconve L7 (equivalenti alle Euro 6d) i nuovi motori di Horse sono già in procinto di ottenere la certificazione per i prossimi rigorosi standard L8.



