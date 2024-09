Svelata strategia cinese Changan in Medio Oriente e Africa

Durante un mega evento che si è svolto a Riyadh, in Arabia Saudita, il gruppo cinese Changan Automobile ha annunciato la roadmap per la crescita dei tre marchi principali in Medio Oriente e Africa. Va detto che Changan vanta oltre 100 punti di vendite e di assistenza nella regione e che gestisce a Riyadh il più grande flagship store Changan al mondo.

La Casa di Jiangbei (nello Chongqing) detiene da tempo la posizione di marchio automobilistico cinese più venduto in Arabia Saudita, con immatricolazioni cumulative superiori a 400mila unità nella regione. Dall'ingresso nei mercati del Medio Oriente e dell'Africa nel 1994, Changan ha costantemente allargato la sua posizione con veicoli di qualità che sono apprezzati dalla clientela locale, tra cui modelli popolari come la serie Yuexiang, la serie CS e la serie UNI.

Guardando al futuro, è stato detto a Riyadh, Changan prevede di introdurre 10 nuovi modelli in Medio Oriente e Africa, a partire dalle UNI-S e UNI-V 2.0T. espandendo anche la sua gamma con i veicoli a nuova energia (Nev) dei marchi Deepal e Avatr.

Ciò rientra perfettamente - è stato ribadito nell'evento - nell'iniziativa Saudi Vision 2030, che enfatizza la trasformazione economica ed energetica, Changan è pronta a capitalizzare la crescente domanda di veicoli elettrici in Medio Oriente e Africa.

Lo sta già facendo attraverso una doppia strategia di espansione delle offerte di veicoli a benzina e Nev per soddisfare questo mercato emergente. Come già annunciato l'obiettivo di Changan è di raggiungere vendite all'estero di 1,2 milioni di unità all'anno entro il 2030. E in questo programma il Medio Oriente e l'Africa svolgono e svolgeranno un ruolo fondamentale.

