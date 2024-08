Ford guarda a Mustang come brand indipendente premium

Alcune operazioni 'premium' già attuate, come il lancio della Mustang 60th Anniversary Edition potrebbero essere un test per verificare l'opportunità di una espansione della gamma di questo iconico brand Usa, Questo, nelle intenzioni di Ford, verrebbe attuato al posto del lancio (costoso) di un nuovo marchio di lusso.

Secondo l'autorevole Automotive News la Casa dell'Ovale Blu starebbe infatti lavorando su questo fronte, con la finalità di colmare una vasta area non presidiata nella sua linea di prodotti. Lo farebbe aggiungendo nuove auto a brand Mustang declinate su più modelli tutti con prezzo superiore a 50.000 dollari. Oggi le versioni d'ingresso partono da 31.920 dollari.

Nell'ambito di questo programma - secondo le informazioni di Automotive News riportate da WardsAuto - la Casa dell'Ovale Blu avrebbe mostrato ai propri concessionari durante un incontro a Las Vegas alcuni rendering di prodotti futuri. Comprenderebbero una inedita Mustang coupé a quattro porte e un fuoristrada 4WD.

I dealer coinvolti in questa fase di studio - oltre a confrontarsi con Jim Farley ceo di Ford e con Bill Ford presidente esecutivo - hanno potuto vedere in anteprima anche una decappottabile V8 con cambio manuale ad alte prestazioni, in qualche modo simile all'ex Shelby GT350 o GT500. E ciò che più è importante per la redditività è che anche le altre novità Mustang dovrebbero essere dotate di motori ICE.

L'operazione - secondo gli analisi - potrebbe avere successo perché il marchio Mustang ha molto appeal e valore anche per gli acquirenti più giovani. Come ha dimostrato l'introduzione della Mustang Mach-E, Ford potrebbe far crescere il marchio Mustang sia con modelli EV che ICE.



