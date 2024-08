Polestar 3, parte la produzione in South Carolina

Polestar ha annunciato l'inizio della produzione del Suv premium Polestar 3, in South Carolina, negli USA. Si tratta del primo modello del marchio prodotto in due continenti, nonché della prima Polestar prodotta negli Stati Uniti. Nello specifico, la fabbrica in South Carolina produce auto per i clienti americani ed europei, integrando la produzione esistente a Chengdu, in Cina.

L’azienda, inoltre, sta adottando misure per diversificare la propria capacità produttiva, come dimostra l’avviamento alla produzione della Polestar 4 in Corea del Sud, previsto a partire dalla metà del 2025. “La produzione di Polestar 3 negli USA è un passo cruciale per noi - ha affermato Thomas Ingenlath, ceo di Polestar - ora offriamo ai clienti americani un SUV elettrico costruito in America. Esportare Polestar 3, prodotto in South Carolina, in Europa, rafforzerà il nostro business a livello globale”.

